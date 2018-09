Can Korkmaz: 'Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum'

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Can Korkmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda üçüncü döneminin olduğunu hatırlatan Korkmaz, “Galatasaray evim oldu benim. Her zaman ayrı bir heyecan ayrı bir gurur, onur. Umarım bu senede başarılı bir şekilde bu formayı taşırım. Diğer sezonlara göre bu sezon sorumluluğum daha çok artacak. O yüzden tabi ki kalıcı olmak isterim ama isteğim takımın başarısı ve bireysel başarı olmak. Bu sayede bu devam ederse, Galatasaray'da kalıcı olurum. Bu da beni onure eden durum olur” diye konuştu.

“Enerji dolu ve mücadele etmeyi seven bir takım olduğumuzu hissediyorum”

Yeni bir takım olduklarını söyleyen Korkmaz, ”Göksenin ve Ege geçen seneden takımdaydı. Onlar da milli takımdan dolayı geç katıldı aramıza. Genç bir ekibiz. Takım çabuk alıştı birbirine. Bazı tecrübe eksikliklerimiz var saha içinde. Enerji dolu ve mücadele etmeyi seven bir takım olduğumuzu hissediyorum. Umarım bunu da sahaya yansıtır, güzel galibiyetler alırız” şeklinde konuştu.

“Galatasaray'ın olduğu yerde hedef ilk turu geçmek gibi bir şey olmaz”

Takım olarak hedeflerinin sorulması üzerine başarılı basketbolcu, “Galatasaray'ın olduğu yerde Eurocup'ta hedef ilk turu geçmek gibi bir şey olmaz. O yüzden gidebildiğimiz en üst noktaya gidip, umarım kupayı kaldırırız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabi ki adım adım gideceğiz. Önce ilk gruptan çıkıp, güzel yerlerde olup, adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz. Ligde de en üst sırada bitirip, play-off için avantajlı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ertuğrul ağabey bizi çok güzel bir grup haline getirmeye çalışıyor”

Başantrenör Ertuğrul Erdoğan hakkında da düşüncelerini dile getiren Korkmaz, “İlk günden bize iyi ve yakın yaklaşıyor. Ne istediğini açık açık söylüyor. Nasıl bir takım oluşturmak istediği, herkesin görevlerini, rollerini ilk günden beri belli ediyor. Bu da bize kolaylık sağlıyor. Takım içinde genç bir ekip olduğumuz için bazen sıkıntılar çıkmıyor değil ama Ertuğrul ağabey bunları çok iyi şekilde yönetiyor. Bizi çok güzel bir grup haline getirmeye çalışıyor” dedi.

“Taraftarımız itici bir güç”

Sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderen Can Korkmaz, “Mücadele edeceğiz, sonunda kazanırız, kaybederiz Onların istediği performansı sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Onlar çok büyük bir itici güç. Eurocup ve Euroleague'de de gördük. Her zaman takımı bir daha ayağa kaldıran güç. Umarım her maçımıza gelirler. Onlara ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu