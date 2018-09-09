Can Öncü dünya şampiyonu oldu

Türk motor sporlarının geleceği Can Öncü, Red Bull Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaştı. İtalya’nın Misano Pisti’nde düzenlenen yarışı 30.19.316’lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan Can Öncü, puanını 221’e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti. Can’ın ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına karşın pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu.

Can Öncü bu başarısıyla Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu da genç şampiyonu ilk tebrik edenler arasındaydı. Can Öncü dünya şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, “Harika bir yarıştı. İstediğim gibi start alamadım. Şampiyonluk yarışı gibi olduğu için biraz gergindim. Zorlamak için son turları bekledim ve zamanı gelince atağa geçtim. Hem yarışı hem de şampiyonluğu kazandığım için çok mutluyum. Takımıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim” dedi.

22-23 Eylül’de İspanya’daki Aragon Pisti’nde gerçekleştirilecek.