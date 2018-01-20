Can pazarı yaşanan otobüsün yolcuları olay anını anlattı

11 kişi yaşamını yitirdiği, 44 de kişinin de yaralandığı kazanın çok hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Ayşe Yıldırım, kazanın saat 04.00 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. Mola yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra olayın gerçekleştiğini aktaran Yıldırım, "Mola yerinden ayrıldık biz. Yarım saat sonra oldu. Köpek çıkmasıyla alakası yok. Araba sendeledi. Çarptı. Bildiğiniz uyudu şoför. Köpek çıksa kornaya basılır, fren yapılır. Hiçbiri yok. Bildiğiniz çarptık bir yere aniden. Saniyelik bir şeydi" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle şoför uyudu"

Otobüsten yaralı olarak kurtulan Nilgün Sarıkaya ise olay esnasında şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza esnasında herhangi bir fren sesi duymadıklarını ifade eden Sarıkaya, "Biz dört arkadaştık. Uyanıktık o esnada. Sessizdi otobüsün içi. Ne bir fren oldu ne bağırma sesi. Birden girdik. Kayma da olmadı. Buzlanma yoktu. Araç kullandığımız için bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle şoför uyudu. Ben en başından beri uyudu dedim polislere, herkese" dedi.

"Mahşer yeri gibiydi"

Olayın çok kısa sürede geliştiğini ve sürüklendiklerini hatırladığını aktaran Perihan Demetgül ise, kazayla ilgili şunları kaydetti:

"Düz yolda giderken soldan taraftan, sağa birden sürüklendiğimizi hatırlıyorum. Zaten saniye değil saniselik bir olaydı. Her yer mahşer yeri gibiydi. Böyle bir şey yoktu"

Murathan Yıldırım - Umut Akıncıoğlu