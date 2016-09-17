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Can pazarı yaşandı: 7 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçerek 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Can pazarı yaşandı: 7 yaralı

17 Eylül 2016 20:43

Kaza, Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. yönetimindeki 55 SG 075 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen G.Ç. yönetimindeki 34 DA 0321 plakalı otomobile, ardından da yine aynı yönden gelmekte olan M.B. yönetimindeki 34 EE 6834 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri H.D., M.B. ile İ.B., S.A., Y.K., C.K., N.T.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, otomobillerin çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Turan Ozan Acar
 

Etiketler: kaza


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