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Çan Sanayi Köprüsü Kavşağında kaza, 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesi Sanayi Kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çan Sanayi Köprüsü Kavşağında kaza, 1 yaralı

19 Ocak 2017 11:45

Edinilen bilgiye göre S.Ö. idaresindeki 17 SD 337 plakalı araç, çevre yolundan Biga ilçesi istikametine giderken İstiklal Mahallesinden Sanayi köprüsüne girmekte olan 17 HB 430 plakalı E.C. sevk ve idaresindeki özel otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve kazada yaralanan S.Ö. olay yerine gelen 112 ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü E.C. ve eşi H.C. olay yerine gelen ikinci ambulansla kontrol amaçlı Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Güven Şahin

Etiketler: Çan Sanayi Köprüsü Kavşağı, kaza


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