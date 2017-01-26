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Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale sonucu açıklandı! İşte kazanan

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.

Çanakkale 1915 Köprüsünün ihale sonucu açıklandı! İşte kazanan

26 Ocak 2017 16:39

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.

Teklif veren firmalar:

Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG

IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG

24 firma şartname almıştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası aldığını açıklamıştı. 

Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü, ihale


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