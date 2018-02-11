Çanakkale Belediyespor: 1 - Vakıfbank: 3

Salon: Anafartalar
Hakemler: Yasin Okumuş xx, Ebru Ayata xx
Çanakkale Belediyespor: Ceren Önal x, Maren Fromm xx, Elif Uzun x, Şule Yetimoğlu x, İpek Soroğlu x, Seda Arısoy xx, Gözde İrgi Dal xx, Jelena Alajberg x, Ceren Çınar x, Joyce Gomes Da Silva xx, Janset Cemre Erkul x,
Vakıfbank: Kelsey Robinson xxx, Ayşe Melis Gürkaynak xxx, Ayça Aykaç xxx, Lonneke Sloetjes xxx, Naz Demir Akyol xx, Tuğba Şenoğlu xx, Zehra Güneş xx, Gizem Örge Güner xx, Cansu Özbay xx, Melis Durul xx, Gözde Kırdar x, Milene Rasıc xx
Setler: 29-27, 15-25, 20-25, 14-25
Süre: 99 dakika (32, 21, 25, 21)
Utku Yaşar Cüce
(Fotoğraflı)
Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) -