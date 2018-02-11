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Çanakkale Belediyespor: 1 - Vakıfbank: 3

Vestel Sultanlar Ligi 19’uncu hafta karşılaşmasında Çanakkale Belediyespor, evinde Vakıfbank ile oynadı. Mücadele Vakıfbank'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Çanakkale Belediyespor: 1 - Vakıfbank: 3

11 Şubat 2018 16:37

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yasin Okumuş xx, Ebru Ayata xx
Çanakkale Belediyespor: Ceren Önal x, Maren Fromm xx, Elif Uzun x, Şule Yetimoğlu x, İpek Soroğlu x, Seda Arısoy xx, Gözde İrgi Dal xx, Jelena Alajberg x, Ceren Çınar x, Joyce Gomes Da Silva xx, Janset Cemre Erkul x,
Vakıfbank: Kelsey Robinson xxx, Ayşe Melis Gürkaynak xxx, Ayça Aykaç xxx, Lonneke Sloetjes xxx, Naz Demir Akyol xx, Tuğba Şenoğlu xx, Zehra Güneş xx, Gizem Örge Güner xx, Cansu Özbay xx, Melis Durul xx, Gözde Kırdar x, Milene Rasıc xx
Setler: 29-27, 15-25, 20-25, 14-25
Süre: 99 dakika (32, 21, 25, 21) 

Utku Yaşar Cüce 

(Fotoğraflı) 

Utku Yaşar Cüce 
ÇANAKKALE (İHA) -

Etiketler: VakıfBank

 

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