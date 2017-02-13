Ayvacık'ta; Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay ve UMKE ile tüm kamu kurum kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları sürdürüyor. 6 Şubat saat 06:52'den 12 Şubat saat 17:30'a kadar, 1-2 arası şiddette 423, 2-3 arası şiddette 298, 3-4 arası şiddette 70, 4-5 arası şiddette 11 ve 5-6 arası şiddette 5 olmak üzere toplam 807 deprem meydana geldi.

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarına göre Ayvacık İlçesi Yukarıköy Köyü başta olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde, 480 ağır-yıkık hasarlı konut, 392 az hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 6 ağır hasarlı cami,75 ağır hasarlı ahır-dam olmak üzere toplam 1008 yapıda hasar tespit edildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 895 adet konutta İl Defterdarlığınca zarar bedelinin tespit çalışmaları tamamlandı. 06 Şubatta meydana gelen depremde yaralanan 8 kişiden 7’si taburcu edildi, 1’inin tedavisine devam ediliyor. İlk depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda herhangi bir yaralanma vakası olmadı.

Tarım İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde 18 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay’dan 478 çadır, 3972 battaniye, 2000 yatak, 500 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 500 aile mutfak seti ve 8 adet seyyar tuvalet bölgeye ulaştı. Ayrıca, AFAD Başkanlığından 500 adet yaşam konteyneri bölgeye intikal ettirildi. Bu konteynırların kurulumları tamamlanma aşamasında. Kurulumları tamamlanan konteynerlere yerleştirme işlemleri devam ediyor.

KONTEYNER SAYILARI ARTACAK

Bölgede depremden etkilenen muhtelif köylerde kurulacak Konteyner sayısının 700’e çıkarılması planlanıyor. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için çeşitli kurumlardan 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 6 vinç ve 2 silindir görevlendirildi.

Başbakanlık AFAD Başkanlığından depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılamak üzere 500 bin TL ödenek tahsis edilerek bu ödeneğin harcama yetkisi Ayvacık İlçe Kaymakamlığına verildi. Ayrıca, afet bölgesinde bulunan köylerdeki hasarın artçı sarsıntılarla artması ve etkilenenlerin ilave ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1 milyon 500 bin TL ilave acil yardım ödeneği talep edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Vatandaşların Ayni / Nakdi ihtiyaçlarının tespit ve temini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda 9 ekip ile yürütülüyor. Bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaş ve kurumların yardımların yerinde kullanımı ve kaynak israfı oluşmaması açısından Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile önceden irtibat kurması isteniyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından konteyner yerleştirilen alanlarda aydınlatma ve elektrik tesisatı büyük oranda tamamlandı. Afete uğrayan köylerdeki tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Bilgi Teknolojileri Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden 8 adet Mobil GSM Baz İstasyonu Çanakkale'ye geldi. 4 adet mobil GSM Baz istasyonunun deprem bölgesinde kurulumu tamamlandı. Diğer 4 adet mobil GSM Baz İstasyonu kendi merkezlerinde hazır halde bekletiliyor. Ayrıca Yukariköy konteyner kentine 2 ankesörlü telefon ile Yukarıköy ve Tuzla’da ücretsiz Wifi İnternet hattı kuruldu.

KIZILAY'DAN BÜYÜK YARDIM

Kızılay tarafından, 28 personelle 14 köye 4 bin kişilik kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği 1 sabit, 1 mobil araçla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca gün içerisinde sıcak çay ve çorba servisi de yapılıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araçla tüm çalışmalar koordine ediliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için toplam 485 adet personel görev yapıyor.

12 Şubat tarihinde saat 16:48 de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki sarsıntıda da herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği belirlendi. Bazı ağır hasarlı yapılarda yıkıntıların oluştuğu tespit edilirken vatandaşların, can güvenliği açısından hasarlı yapılara girmemeleri ve uzak durmaları hususunda gerekli uyarılar yapıldı. Afet bölgesinde artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle oluşacak yeni durumlar ve vatandaşlardan gelecek yeni taleplerin karşılanması için Çanakkale Valiliği Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda çalışmalara devam ediliyor.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel