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Çanakkale boğaz girişinde gemi kazası

Çanakkale boğazına giriş yapmaya hazırlanan 2 yük gemisi, boğaza 2 mil kala çatıştı. Kazada gemilerin birinde maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale boğaz girişinde gemi kazası

19 Ekim 2016 11:16

Mısır’dan Bandırma'ya giden Panama bayraklı 190 metrelik ‘Karaağaç’ adlı dökme yük gemisi, sabah saat 04.10'da Çanakkale boğaz girişinde İskenderun’dan Rusya’ya giden Comoros bayraklı 46 metre uzunluğundaki 3 bin 622 grostonluk Princess Maria adlı genel kargo gemisi ile çatıştı. Çatışmanın ardından Princess Maria adlı geminin baş kısmında hasar olduğu, gemilerin herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İki gemi de güvenli bir bölgede demirletildi. Boğazda çift yönlü trafik normal şekilde sürüyor. 

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE 


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