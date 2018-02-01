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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

01 Şubat 2018 12:50

Çanakkale’de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 07.00’da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz, saat 10.45 itibariyle transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. 

Etiketler: çanakkale boğazı

 

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