Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!

Çanakkale’de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 07.00’da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz, saat 10.45 itibariyle transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
Çanakkale’de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 07.00’da boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz, saat 10.45 itibariyle transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.
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