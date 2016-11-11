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Çanakkale Boğazı'nda 360 mültecinin yakalandığı o anlar kamerada

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından içerisindeki 363 göçmenle birlikte yakalanmıştı. Sahil Güvenlik, göçmenlerin yakalanma anının görüntülerini paylaştı.

Çanakkale Boğazında 360 mültecinin yakalandığı o anlar kamerada

11 Kasım 2016 10:37
Çanakkale Boğazı'nda 360 mültecinin yakalandığı o anlar kamerada - Tıkla İzle

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yakınlarında, önceki gece düzenlenen kaçak göçmen operasyonuna ait görüntüleri paylaştı. Göçmenleri taşıyan geminin bir süredir takip edildiği belirtilen açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından bir süredir göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen “EDİZ” isimli su gemisinin Çanakkale İlindeki Gelibolu Tersanesi yanında bağlı bulunduğu iskeleye minibüslerle getirilen göçmen grubunu alarak saat 00.40’ta ileri harekete geçtiği tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulmak üzere takip edilen gemiye, 10 Kasım 2016 günü saat 00.50’de Çanakkale İli Eceabat İlçesi Akbaş açıklarında hareket halindeyken Sahil Güvenlik Kontrol Tim Personeli çıkmış ve yapılan aramalarda geminin alt bölmelerinde su sarnıçları içerisinde Bangladeş ve Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 363 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1’i Mısır uyruklu, 2’si Türk uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yakalanmıştır” denildi.
Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili işlemler sürerken göçmenleri iskeleye getiren minibüslerle ilgili olarak da Jandarma birimleri tarafından yasal işlemler başlatıldı. Kaptanın kumandayı bırakması nedeniyle Akbaş açıklarında karaya oturan geminin, karaya oturduğu yerden kurtarılması için de çalışma başlatıldı.
 

Gürkan Düzenli 


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