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Çanakkale Boğazı'nda fırtına

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.


29 Aralık 2016 09:34

Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş, Çanakkale - Kilitbahir hattında gerçekleştirilen feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığını açıkladı. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fırtına hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin reklam tabelaları uçarken, kordon boyunda dev dalgalar kıyıya vurdu. 

Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale boğazı, fırtına


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