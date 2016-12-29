Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş, Çanakkale - Kilitbahir hattında gerçekleştirilen feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığını açıkladı. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fırtına hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerinin reklam tabelaları uçarken, kordon boyunda dev dalgalar kıyıya vurdu.

Murat Yüksel