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Çanakkale Boğazı'nda gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, karaya oturdu.

Çanakkale Boğazında gemi karaya oturdu

18 Temmuz 2017 09:57
Çanakkale Boğazı'nda gemi karaya oturdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Malta'dan Gürcistan'ın Batum Limanı'na giden, 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, belirlenemeyen bir sebeple arızalandı. Arızalanan gemi karaya oturdu. Daha sonra geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi ancak yardım talebinde bulunmadı. Bölgeye güvenlik nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9" ve "Kurtarma-4" isimli römorkörler sevk edildi. Geminin kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağı belirtildi. 

Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale boğazı, gemi, karaya oturma


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