Çanakkale Boğazı'nda gemi karaya oturdu

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, Malta'dan Gürcistan'ın Batum Limanı'na giden, 183 metre boyunda ve 28 bin 553 groston ağırlığındaki Yunanistan bandıralı "Krıtı Sea" isimli tanker, belirlenemeyen bir sebeple arızalandı. Arızalanan gemi karaya oturdu. Daha sonra geminin kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi ancak yardım talebinde bulunmadı. Bölgeye güvenlik nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kıyı Emniyeti-9" ve "Kurtarma-4" isimli römorkörler sevk edildi. Geminin kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağı belirtildi.

Murat Yüksel