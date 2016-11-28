Kazada iki gemide maddi hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralanma olmadığı, çevre kirliliğine neden olacak bir durumun da bulunmadığı kaydedildi.

2 bin 614 adet araç yüküyle İspanya'nın Valencia Limanı'ndan İzmit'in Autoport Limanı'na giden İtalyan bayraklı ‘Grande Anversa’ isimli Ro-Ro gemisi ile Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'na giden arpa yüklü 100 metre boyundaki Malta bayraklı ‘Sider Capri’ isimli gemi, Çanakkale Boğazı girişi Kumkale mevkinde dün akşam saatlerinde çarpışmıştı. Güvenli bölgede demirletilen her iki gemide de inceleme çalışmaları başlatıldı. Gemilerde maddi hasar meydana geldiği tespit edilirken, bölgede çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE