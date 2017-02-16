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Çanakkale Depreminde binalar bu yüzden yıkıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden bir ekip, Ayvacık ilçesinde depremde hasar gören binaları inceledi.

Çanakkale Depreminde binalar bu yüzden yıkıldı

16 Şubat 2017 12:31

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Süha Özden ve Doç. Dr. Celal Tunusluoğlu; İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. H. Orhun Köksal ve Arş. Gör. Dr. Selen Aktan; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ali Tolga Özden ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünden Öğr. Gör. Ferruh Altınsoy ve Öğr. Gör. Şebnem Karahan, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde depremde hasar gören Yukarıköy ve Kocaköy’de Çanakkale Valiliği için hazırlanan yapıların durumunu anlatan rapor için inceleme yaptı.

Yukarıköy’de yapılan incelemelerde, deprem sonucu hasar gören veya kısmen yıkılan binaların hepsinin mühendislik hizmeti görmeden yapılan harçsız yığma yapı olarak inşa edilmiş oldukları tespit edildi. Mühendislik hizmeti görmüş binaların depremden etkilenmediği belirlendi. Hazırlanan detaylı raporda, bölgede yapılması planlanan yeni yapılar için bir model teklif edilecek. Rapor değerlendirilmek üzere Çanakkale Valiliği’ne sunulacak.

(Gürkan Düzenli / İHA)

Etiketler: bina, deprem


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