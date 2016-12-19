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Çanakkale destanı masaüstü oyunu oldu

Dünya Eğitim Gönüllüleri Birliği tarafından Çanakkale destanı masaüstü oyunu haline getirildi.

Çanakkale destanı masaüstü oyunu oldu

19 Aralık 2016 11:43

Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Destanı, çocuklara ve gençlere Türk tarihini eğlendirerek öğretmek için masaüstü oyunu haline getirildi. ‘Uyanış Çanakkale Destanı Masaüstü Oyunu’, 2 ila 5 kişi arasında 200 soru kartıyla oynanıyor. Benzerlerinde ilerleme metodu olan zar, çocukların şansa bel bağlamaması için bu oyunda kullanılmıyor. Oyunda ilerleyebilmek için oyuncuların kendilerine yöneltilen Türk tarihi ile ilgili sorulara doğru cevap vermesi gerekiyor. Diğer masa oyunlarında olduğu gibi oyuncular para kazanmıyor, iflas etmiyor. Bunun yerine tarihi öğrenip birbirlerine yardımcı olarak birlikte zafere ulaşmaya çalışıyor.
Çocuklar, oyunu tamamladıkların, Türk tarihi ve Çanakkale zaferiyle ilgili bilgi ve birikime sahip oluyor. Bu oyunda üstelik kimse kaybetmeyerek, oynayan herkes bilgi sahibi oluyor.
Dünya Eğitim Gönüllüleri Birliği Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Oğuz Selman Sevim, “Türk tarihini gençlere öğretmeye yönelik masaüstü oyunu yaptık. 200 adet soru kartıyla oynanıyor. Zar yok. Çünkü zar şansla bir yerlere gidebilirim mesajı veriyor. Diğer masaüstü oyunlarda oyunlar hep bir birini batırmaya, iflas ettirmeye yönelik. 200 adet Türk tarihi sorusunu öğretmek istiyoruz. Eğlenerek Türk tarihini öğreniyorlar” şeklinde konuştu.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel 

 

Etiketler: Çanakkale destan


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