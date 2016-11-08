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Çanakkale Destanı üç boyutlu olarak sanal ortama taşındı

Tarihe adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Destanı akıllı teknoloji ile üç boyutlu olarak sanal ortama taşındı. ocukların ve yetişkinlerin tarihte eğlenceli bir yolculuğa çıktığı proje ile artık tablet ve akıllı telefonlardan tarih öğrenilecek.


08 Kasım 2016 17:22

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi dünyanın akıllı teknolojilerine ev sahipliği yaptı. Belediyelerin ve çeşitli kurumların kullandığı teknolojiler de zirvede görücüye çıktı. Yazılımı tamamen Türklere ait olan Çanakkale Projesi de zirvenin en çok ilgi gören uygulaması oldu. Proje sayesinde 18 Mart Çanakkale destanı üç boyutlu olarak sanal ortama aktarıldı. Bir firma tarafından bir buçuk yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlanan proje sayesinde vatandaşlar akıllı telefon ve tablet bilgisayara yüklenen uygulama ile tarihte yolculuk yapma imkanı buluyor. Üç boyutlu olarak sesli bir şekilde anlatılan destanda 18 savaş anlatılıyor. Bir kez satın alınan harita ile programa eklenen yeniliklerden de yararlanılıyor.

"Çocuklar tabletlerde oyun yerine tarih öğrensin istedik"
Projenin arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle yapılan bir proje olduğunu söyleyen Proje Sorumlusu Alper Demiralp, "1 buçuk yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. 18 Çanakkale Savaşı bölüm bölüm anlatılıyor. IPad ve taşınabilir cihazlardan izleyebiliyorsunuz üç boyutlu olarak. Bu projeyi topluma armağan ettik. Amacımız Çanakkale’nin daha iyi öğrenebilmesiydi. Çocuklar IPadlerde oyun yerine tarihi öğrensin diye bu projeyi gerçekleştirdik. Daha çok eğitim sistemine uyarlamaya çalıştık projemizi. Sürekli kendini geliştiren bir proje. 18 savaş var. Her savaş 15-20 dakikalık bölümlerden oluşuyor. Toplamda bir buçuk saatlik bir savaş anlatımı var. 18 Mart’a kadar bütün savaşların bitmiş olması gerekiyor" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik 

 

Etiketler: çanakkale destanı


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