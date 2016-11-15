Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)'den yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (16 Kasım Çarşamba) sabah 08.00- 10.00 saatleri arasında; Lapseki ilçesi, Çardak Beldesi ve köylerinin tamamında, Çanakkale Merkeze Bağlı; Kaymaklar Soğuk Hava Deposu, Bektaş (Mustafa Mutlu), Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Cahit Akgün(3b Tarım), Yapıldak Köyü ve Saltuk Mahallesi, Kızılkeçili Köyü, Yukarı Okçular Köyü, Necmiye Şenol Sitesi, Barbaros Mahallesi; Denizciler Sitesi ve Gültekin Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Utku Yaşar Cüce