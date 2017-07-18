Çanakkale gazisinin torunları 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda nöbet tuttu

İstiklal Savaşı’nın Çanakkale Cephesi’nde savaşan ve sol bacağına isabet eden üç kurşunla gazi olan Aptullah Gümüş’ün torunu Saffet Gümüş, yeğenleri Enes Polat ve Mehmet Ali Kurnaz ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda iki saat nöbet tuttu. Çanakkale Harbi’nde giyilen kıyafetleri giyerek Türk bayrağı ile nöbet tutan gazi torunları, anıtı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Gazi torunlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale ruhunun yaşandığını ifade eden açıklamasıyla bu karara vardıklarını ifade eden Gümüş, iki saatlik nöbetin ardından Fatiha okuyup dua ederek anıttan ayrılacaklarını ifade etti.

“Bu topraklar kolay kazanılmadı”

Türkiye topraklarının kolay kazanılmadığını ifade eden gazi torunu Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çanakkale ruhu ile ilgili açıklamalarından sonra burada nöbet tutmaya karar verdiklerini ifade ederek, “Ben İstiklal Savaşı gazisi Aptullah Gümüş’ün torunuyum. Dedem Çanakkale’de savaşmış ve sol bacağına yediği üç kurşunla yaralanmış. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Çanakkale’dekiler olsun, Sarıkamış’takiler olsun, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz bugün onların anısına, gazi torunları olarak geldik, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda nöbet tutup Fatiha’mızı okuduktan sonra gideceğiz. Dualarımızı da onlara göndereceğiz. Bu fikir geçen sene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale ruhunu yaşadığımızı söylemesi üzerine aklıma geldi. Biz de o ruhla, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği emirle çıktık buraya” dedi.

“Beni en çok etkileyen anı, dedemin kuru bir ekmekle iki gün savaştığını anlatmasıydı”

Gazi dedesini gördüğünü ve onunla çok kez sohbet ettiğini anlatan Gümüş, en çok etkilendiği anıyı da ayrıca belirterek, “Dedem vefat ettiğinde ben 17 yaşındaydım. Dedemi gördüm, dedemle sohbet ettim, dedem savaşı anlatırdı. Çanakkale Harbi’nde çektiği çileleri anlatırdı. Yokluğu anlatırdı, eski çarıkları ve eski elbiseleri anlatırdı. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anlatırdı ve anlatırken de duygulanırdı. Beni en çok en etkileyen anı, dedemin kuru bir ekmekle iki gün savaştığını anlatması olmuştu” diye konuştu.

“Zikirmatikle saydım, 17 bin kişi bizimle fotoğraf çektirdi”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gümüş, anıtın açıldığı gün de burada olduklarını ve kendileriyle fotoğraf çektirenlerin sayısını zikirmatik ile tespit ettiğini söyleyerek, “Şu an insanlar Çanakkale ruhunu yaşıyor. Bizi görünce de akıllarına Çanakkale geliyor. Bizimle fotoğraf çektiriyorlar, duygulanıp ağlayanlar da çok oluyor. Çok farklı duygular yaşıyoruz. Cumartesi günü burada bizimle 17 bin kişi fotoğraf çektirdi. Özellikle saydım. Nasıl saydığımı soracak olursanız, zikirmatik yardımıyla yaptım bunu. Kaç kişi fotoğraf çektirdiyse, o kadar bastım cihaza. Toplamda 17 bin kişi oldu” dedi ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Hüseyin Coşkun