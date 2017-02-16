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Çanakkale Savaşlarının çetinliğini gözler önüne seriyor

Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, 2008 yılında Seddülbahir Ertuğrul Tabyası onarımı esnasında bulunan ve bir Mehmetçiğe ait olduğu düşünülen kaval kemiği ve asker postalı, savaşın çetinliğini gözler önüne seriyor.

Çanakkale Savaşlarının çetinliğini gözler önüne seriyor
Çanakkale Savaşı’nın en acı hatırası - Foto Galeri

16 Şubat 2017 11:06

İçinde kaval kemiği olan asker postalı geçen yıl Namazgah tabyalarına getirildi. 2016 yılından itibaren Eceabat Kaymakamlığı tarafından işletilen Namazgah Tabyası müze bölümünde sergilenen bot içerisindeki ayak ve kaval kemiği, görenlere savaşın ne denli ağır şartlarda gerçekleştiğini hatırlatıyor.

"MUHTEMELEN BU ASKERİMİZE AİT BİR KEMİK"

Alan Kılavuzları ve Çanakkale Şehitlerine Vefa Derneği Başkanı Ertekin Köse, “Tabyalar onarılırken düşman gemilerinden atılan şarapnel parçaları, askerlerden mataralar ele geçti. 2008 yılında Seddülbahir Ertuğrul Tabyası onarımı esnasında bir askerimize ait bot ve kemik bulundu. Bizim askerimiz diyoruz, çünkü İngiliz ve Fransız gemilerinden dev mermiler atılıyor tabyalara.

3 Kasım 1914’te ilk saldırıyı başlattılar ve ilk şehitlerimizi Seddülbahir’de verdik. 5 subay 81 askerimiz şehit olmuştu. Aylarca 1914’ten 18 Mart’a kadar sürekli bir saldırı vardı. Savaş buyunca gemilerden tabyalara saldırılar devam etti. Muhtemelen bu askerimize ait bir kemik, o saldırıların bir tanesinde toprak altında kaldı ve ondan sonra 2008’li yıllarda restorasyon çalışmaları esnasında bulundu. Uzun süre Seddülbahir’de sergilendi. Geçtiğimiz yıl da Namazgah Tabyasına getirildi” dedi.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel 

Etiketler: çanakkale savaşı, Seddülbahir Ertuğrul Tabyası


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