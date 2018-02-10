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Çanakkale'de 10 kaçak yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 10 mülteci yakalandı.

Çanakkalede 10 kaçak yakalandı

10 Şubat 2018 13:18

Alınan bilgiye göre, Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Assos Kadırga Burnu mevkiinde bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. 'TCSG 80' Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada yardım malzeleri verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
 

Bekir Erdinç
 

 

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