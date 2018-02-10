Çanakkale'de 10 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvacık açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Assos Kadırga Burnu mevkiinde bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. 'TCSG 80' Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada yardım malzeleri verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Bekir Erdinç

