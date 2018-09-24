Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Gülpınar ve Çamköy köylerinde dağlık arazide iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Togo uyruklu 106 kaçak göçmen saklandıkları çalılıklarda yakalandı. Yakalanan göçmenler, minibüsler ile Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürülecek.

İpek Güney

