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Çanakkale’de 181 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir teknede Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 181 kaçak göçmen yakalanırken, insan kaçakçı 2 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkalede 181 kaçak göçmen yakalandı

03 Kasım 2016 21:13

Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevi gören Bozcaada Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli İstikametine gitmeye çalışan 'Presıdent' isimli tekneyi Bozcaada açıklarında durdurdu. Sahil Güvenlik ekiplerince teknede bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan ve ırak uyruklu 181 mülteci Çanakkale’nin Ezine ilçesi Yeniköy Limanı’nda kara çıkartıldı. Teknede bulunan 2 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Kara çıkartılan mülteciler Geyikli Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edilirken, sahil güvenlik ekipleri bölgede devriye görevini sürdürüyor. 

Etiketler: kaçak göçmen


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