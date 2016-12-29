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Çanakkale’de 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çanakkalede 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

29 Aralık 2016 14:22

Edinilen bilgiye göre Biga Fen Lisesi öğrencileri okul çıkışı Okul Aile Birliğince hazırlanan ikramlıklardan yiyerek zehirlendikleri şüphesiyle dün gece Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. 170 öğrencisi bulunan Biga Fen Lisesi öğrencilerinden akşam saatlerinde rahatsızlanan 20 öğrenci Biga Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret eden Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan doktorlardan bilgi aldı. Olayın duyulması üzerine öğrencilerin yakınları da hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen iki öğrenciye serum takıldı. Aslan, “Tamamen iyi niyetli bir durum. Okul Aile Birliği üyelerimiz öğrencilerimize bir jest yapmak istemişler. Hazırlanan çiğ köfte, pasta, sarmadan yiyen öğrencilerin bazılarında rahatsızlanma meydana gelmiştir" diye konuştu.

Toprak Akkaya

Etiketler: çanakkale


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