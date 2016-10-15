Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki sahalarda bu yıl çıkan yangınlarda yanan alanlar basın mensuplarına helikopterle gezdirildi. Yaklaşık bir saate yakın havada kalan gazeteciler, yanan ve yeşillendirilen alanları gördü. Gazetecilere Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, İşletme Müdür Yardımcısı Yücel Martin, Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, orman personeli ve Çanakkale Basın İlan Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Kemal eşlik etti. Helikopter turu öncesi Yangın Koordinasyon Merkezi’nde yaz sezonunda çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi verildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgenin yüzde 48’inin ormanlık alan olduğunu söyleyerek, “Çanakkale yılda 200 günden fazla rüzgar alan bir bölge. 143 bin gençleştirilmiş orman var. 2016 yılında ortalama rüzgar hızımız 35 kilometre/saattir. Çanakkale’de büyük yangınlarda 1985 yılında İntepe’de 6 bin hektar, 1994’de Eceabat’ta 4 bin hektar, 2008’de İntepe’de 1464 hektar, 1986’da Eceabat’ta 1076 hektar, 1988 yılında Eceabat’ta 1040 hektar, 2000 yılında Yenice’de 845 hektar, 1987 yılında Eceabat’ta 650 hektar, 1985 yılında Yenice’de 615 hektar ve 1996 yılında Gökçeada’da 606 hektar ormanlık alan yandı. Çanakkale bölgesinde 2016 yılında 39 orman yangınında toplam 94 hektar alan yandı” dedi.

Brifingin ardından Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile gazeteciler yangın helikopterine binerek yanan alanları havadan gezdi.