Çanakkale’de 29 kaçak göçmen yakalandı| Çanakkale haberleri

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Sazlı köyü sahilinde bulunan bir pansiyonda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine pansiyona operasyon düzenledi. Pansiyona yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 29 kaçak göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

İpek Güney