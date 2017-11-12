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Çanakkale’de 29 kaçak göçmen yakalandı| Çanakkale haberleri

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 29 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı

Çanakkalede 29 kaçak göçmen yakalandı| Çanakkale haberleri

12 Kasım 2017 16:28

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvacık’ın Sazlı köyü sahilinde bulunan bir pansiyonda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine pansiyona operasyon düzenledi. Pansiyona yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 29 kaçak göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. 

İpek Güney

Etiketler: çanakkale, göçmen

 

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