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Çanakkale'de 29 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak yakalandı.

Çanakkalede 29 mülteci yakalandı

04 Kasım 2017 13:38

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Kadırga Burnu yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. 'TCSG-28' Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek paketleri verildi. Mülteciler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

Bekir Erdinç

Etiketler: çanakkale, mülteci

 

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