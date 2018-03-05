Çanakkale'de 34 mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Müsellim boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Sivrice burnunun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik 'TCSG 28' Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bekir Erdinç

