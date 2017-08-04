Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Gece karanlığından yararlanıp yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için motorlu lastik bot ile denize açılan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Bölgede devriye görevi yapan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri tespit ettikleri botun Yunanistan kara sularına girmesine izin vermeden operasyonu tamamladı. Suriyeli göçmenler kimlik tespitinin ardından minibüslerle Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bekir Erdinç