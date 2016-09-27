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Çanakkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli’ye yasadışı yollarla gitmek isteyen 40 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkalede 40 kaçak göçmen yakalandı

27 Eylül 2016 11:07

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında Sivrice mevkiinden, şişme bota binerek Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Kamerun, Dominik, Haiti, Bangladeş, Pakistan ve Gambiya uyruklu 40 kaçak göçmene ekiplerce operasyon düzenlendi. TCSG 96 Bot Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenleri bota alıp Küçükkuyu açıklarına getirildi. Göçmenler daha sonra SAGET 25 Bot Komutanlığı'nca Sahil Güvenlik rıhtımına taşındılar. Kimlik tespiti yapılan göçmenlere giysi, ayakkabı, su ve yiyecek dağıtıldı. Kaçak göçmenler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bekir Erdinç

Etiketler: çanakkale, kaçak göçmen


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