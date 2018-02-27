Çanakkale'de 43 köy karantina altına alındı

Çanakkale'de merkeze bağlı 43 köyde hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine karantinaya alınan köylerde 9 Şubat’tan bu yana 80 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu. 3 köyden gelen şap hastalığı ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Karantinaya alınan Sarıceli, Kemel ve Terziler köyleri başta olmak üzere toplam 43 köye ve 10 kilometre çapındaki bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Çıkan sütler imha edilerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmaya başlandı.

43 köyün karantina altına alındığını söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, “9 Şubat’ta 3 tane köyümüzde şap hastalığı tespit edildi. 3 köyümüzden bir tane üreticimiz, hayvanlarında iştahsızlık var diye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şikayette bulundu. Yetkililer, şikayet üzerine bu işletmelere giderek gerekli çalışmaları yapmış. Kan numuneleri alınmış, hayvanlar kontrol edilmiş ve bu 3 köyde birkaç işletmede şap hastalığının belirtilerine rastlanmış. Bu tespitlerden sonra İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri gerekli aşılama çalışmalarına başlamış ve 3 köyü karantina altına almış. Daha sonra bu hastalığın yayılmaması için köyün 10 kilometre civarını, yani toplamda 43 köyü karantina altına almış. Karantina altına almak demek bu köylerden 1 ay süreyle hayvan alışverişinin önüne geçmek. Bunun önüne neden geçiliyor? Üreticilerimizin bu hastalıktan etkilenmemeleri için, daha başka köylere yayılmaması için bu tarz bir uygulama başlatılmıştır” dedi.

Çanakkale’nin tüm köylerinde hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandığını da ifade eden Kaya, “İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bize gelen rakamlara göre 7 tane büyükbaş ile 80 taneye yakın küçükbaş hayvanımız telef olmuştur. Bu telef olan hayvanlarımız, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışanları tarafından 2-3 metre çukurlar açılarak kireçlenerek gömülmüş ve sonrasında dezenfekte edilmiştir. Bu ihbarlar geldikten sonra aşılama çalışmaları ilimizin tamamında başlatılmıştır. Ve şuanda Çanakkale’nin bütün köylerindeki hayvanlarımıza şap aşısı yapılmıştır. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Çanakkale’nin merkeze bağlı 3 köyünde şap belirtilerine rastlanmıştır. Bu 3 köyde de yalnızca birkaç tane işletmede hastalık görülmüştür. Şuanda hiçbir şekilde yayılma söz konusu değildir. 1 ay sonra köylerimizden yeniden numuneler alınacak ve hastalığın bitip bitmediği de belirlenmiş olacak” diye konuştu.

“Hayvan üreticisi kısmen etkilenir”

Yaşanan hastalıktan hayvan üreticisinin kısmen etkilenebileceğinin altını çizen Kaya, “Bu durum hayvan satıcıları ve vatandaşları nasıl etkiler? Hayvan satışının durdurulması demek, hayvan üreticisinin ticaretinin önüne geçmek demek oluyor. Ama dünya ve ülkemizin her yerinde zaman zaman bu tür olumsuzluklar olmaktadır. Dolayısıyla bu 1 aylık süreçte çok sıkı tedbirlerle bunu bitirmemiz gerekiyor. Ama hayvan satışı yapan kimseler bundan kısmen de olsa etkilenecektir” şeklinde konuştu.

Hastalığın et ve süt fiyatlarına yansımayacağını belirten Kaya, “Bizim Çanakkale’de 550 tane köyümüz var, sadece 43 tane köyümüz karantina altında. Bunun et, süt ya da başka bir şeyin fiyatlarına yansıması kesinlikle söz konusu değildir. Yeter ki biz hastalığın yayılmasını engelleyelim” açıklamasında bulundu.

Sarıcaeli Köyü Muhtarı Ali İhsan Uzunoğlu ise, "Şap hastalığının gerekli tedavilerini, temizliklerini yaptık. Sarıceli'nde 4 tane hayvan zayiatı verdik. Tarım İl Müdürlüğü gözetimi altında 4 hayvanı da çukur kazarak toprağa gömdük. Şu durumda Allah'a şükür hiçbir şey yok. Karantina devam ediyor. Hayvan giriş çıkışı yasak" dedi.

Sarıceli köyünde besicilik yapan Behçet Tarım, "1 ayı geçti köyümüze dışarıdan gelen bir hayvandan dolayı çevremize bu şap hastalığı geldi. Bizim köyü, civar köyleri Tarım İl Müdürlüğü karantinaya aldı. Şuan da hayvanlarımız sağlıklı ama tabii devletimizin uyguladığı ne olur ne olmaz diye. Benim şuanda damlarım boş, hayvan alamadım. Büyükbaş, küçükbaş hayvan alacağım, alamıyorum. Çünkü müsaade etmiyorlar. Onun için hastalığın kalkmasını bekliyoruz, raporun sunulmasını. O da bir iki ayda daha zaman alacak dediler. Şuan karantina devam ediyor" diye konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce