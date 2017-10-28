Çanakkale’de 45 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Gülpınar köyünün Akliman sahiline otomobillerin kaçak göçmenleri indirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak, ve Pakistan uyruklu 45 kaçak yakaladı. Operasyonda 3 insan kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

İpek Güney