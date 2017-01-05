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Çanakkale’de 57 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 57 kaçak yakalandı.

Çanakkalede 57 kaçak yakalandı

05 Ocak 2017 14:23

Edinilen bilgilere göre bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Behramkale köyü sahili Biber Deresi mevkiine operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri Pakistan, Suriye, Kamerun, Kongo, Mali ve Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 57 kaçak göçmen Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yakalanan göçmenlerin Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir hafta öncesinde yakalandığı öğrenilirken, bölgede yasa dışı geçişlerle ilgili jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin denetimleri sürüyor. 

Etiketler: çanakkale, kaçak


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