Edinilen bilgilere göre, Bademli Köyü sahilinden bindikleri şişme bot ile Yunanistan’ın Midilli Adasına yasadışı yollarla gitmek için denize açılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 58 kaçak göçmen Bölgede devriye görevi yapmakta olan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandılar. Kaçak göçmenlerinin sayılarının kalabalık olması nedeniyle göçmenler TCSG 84 Gemisine alındılar.

Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçaklar SAGET 25 Botu ile Sahil Güvenlik rıhtımına taşındılar. Burada çocuklara süt diğerlerine de su bisküvi ve giyecek malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra Minibüslerle Ayvacık'ta bulunan Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler.

Bekir Erdinç

