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Çanakkale'de 58 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Bademli Köyü altı mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adasına yasadışı yollarla gitmek için şişme bot ile yola çıkan 17’si çocuk, 13’ü kadın toplam 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyon ile 2 mil açıkta yakalandılar.

Çanakkalede 58 kaçak yakalandı

16 Eylül 2016 17:38

Edinilen bilgilere göre, Bademli Köyü sahilinden bindikleri şişme bot ile Yunanistan’ın Midilli Adasına yasadışı yollarla gitmek için denize açılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 58 kaçak göçmen Bölgede devriye görevi yapmakta olan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandılar. Kaçak göçmenlerinin sayılarının kalabalık olması nedeniyle göçmenler TCSG 84 Gemisine alındılar.

Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçaklar SAGET 25 Botu ile Sahil Güvenlik rıhtımına taşındılar. Burada çocuklara süt diğerlerine de su bisküvi ve giyecek malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra Minibüslerle Ayvacık'ta bulunan Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler. 

Bekir Erdinç
 

Etiketler: çanakkale, kaçak göçmen


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