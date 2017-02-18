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Çanakkale’de 61 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 61 mülteci yakalandı.

Çanakkalede 61 mülteci yakalandı

18 Şubat 2017 11:00
Çanakkale’de 61 mülteci yakalandı - Tıkla İzle

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen 61 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bektaş köyü sahiline operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri zeytinlikler ve bölgedeki yıkık evlerin arasına gizlenmeye çalışa Pakistan, Suriye, Mali, Kongo ve Eritre uyruklu 61 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüslerle önce Gülpınar Jandarma Karakolu’na daha sonra ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 61 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 

Etiketler: Ayvacık Jandarma Komutanlığı, çanakkale, mülteci


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