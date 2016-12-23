Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çanakkale'de ada seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale'de ada seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Çanakkalede ada seferlerine olumsuz hava engeli

23 Aralık 2016 09:28

Kuzey Ege’de etkili fırtına dolayısıyla, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan saat 13.00 ve Kabatepe’den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada’dan saat 10.00 -14.00 ve gece seferleri ile Geyikli’den saat 11.00-15.00 ve gece seferleri geçici durdurdu.

Yetkililer, Bozcaada’dan yapılması planlanan 17.00 seferinin saat 16.00’ya, Geyikli’den yapılması planlanan saat 18.00 seferinin ise saat 17.00’de yapılacağını duyurdu. Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.

Murat Yüksel
ÇANAKKALE 

Etiketler: ada seferleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç