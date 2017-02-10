Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel