Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.
Gürkan Düzenli - Murat Yüksel
Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy'ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.
Gürkan Düzenli - Murat Yüksel
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Yukarıköy’de paniğe neden oldu. Depremde hasarlı evlerden bazıları yine…
Son dakika gelişmesi... Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, depremzedelere müjde verdi. Kaynak Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelerin yıkılan evlerinin yapımına Nisan ayında…
Etiketler: afet bölgesi, çanakkale