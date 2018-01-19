Çanakkale'de cezaevi nakil aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu Çan köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan kent merkezi istikametine dönüş yapan Çanakkale Cezaevi'ne ait Tarık T. idaresindeki 17 UU 476 plakalı araç, Fatih Karak'ın (36) kullandığı 17 GM 955 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fatih Karak'ın başındaki kask ve motosiklet yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazada Fatih Karak ve eşi Gülay Karak (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise bildirirken, kaza yerinde olay yeri inceleme ekibi ile savcının incelemesinin ardından cenazeler Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cezaevi nakil aracının şoförü Tarık T. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazada ölen çiftin 4 yaşında Asya adında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce

