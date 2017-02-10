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Çanakkale'de deprem bölgesinde hayat normale dönüyor |Çanakkale haberleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Çanakkalede deprem bölgesinde hayat normale dönüyor |Çanakkale haberleri

10 Şubat 2017 10:41

Gülpınar köyü yakınlarında 6 Şubat sabahı saat meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev hasar gördü. En büyük yıkım ise Yukarıköy'de yaşandı. Bölgede son 3 günde 3 tanesi 5 şiddetinden büyük 500'e yakın deprem meydana geldi. Depremlerin sıklığı ve şiddeti azaldıkça, hayat da normale dönmeye başladı. İlk zamanlardaki korku ve heyecanı atan ve konteynırlara yerleşen Yörük köyünün kadınları, günlük işlerine geri döndü. Kadınlardan kimisi hayvanlarını otlatmaya çıkardı, kimileri ise yağmur birikintisinde çamaşır yıkadı.

Köyde bazı evlerde çamaşır makinesi olduğunu, bazılarının ise normalde de kuyu suyuyla çamaşır yıkadığını anlatan köy kadınları, "Biz eskiden de böyle yıkardık çamaşırları. Kuyularımız var. Oraya tencereyi götürüp suyu kaynatır öyle yıkarız. Şimdi de yağmur suyu dolan bu çukurda yıkıyoruz. Su çamurlu, ama kaynattıktan sonra çamaşırları arındıracak" dediler.

Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Hanife Kaya ise, "Depremde canımızı zor kurtardık. Hayvan damımız yıkıldı. Kuzuların bazıları taşların altında kaldı, bazıları kaçıp diğer sürülere karışmış. Şimdi dışarı çıkardık, ama ne yapacağız bilmiyorum" dedi. 

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel
 

Etiketler: Ayvacık, çanakkale, deprem


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