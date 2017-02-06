Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar yakınlarında saat 06.51'de yaşanan 5,5 büyüklüğündeki deprem Yukarı, Ahmetçe, Çam, Babakale, Koyunevi, Gülpınar, Kızılkeçili, Tuzla, Balabanlı, Bademli köylerindeki evlerde hasara neden oldu. Depremin ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Yukarı Köye gelerek inceleme yaptı. Vali Tavlı, "Ayvacık iilçemizin ilk belirlemelere göre 11 köyü depremden etkilendi. En fazla hasar gören Yukarı köyde 40 ev hasarlı. Diğer 10 köyde de toplam 50 ev hasarlı görünüyor. Çok şükür can kaybımız yok. 5 hafif yaralımız var. Yaralılarımızın tedavisi sürüyor. AFAD Balıkesir'den çadır gönderiyor, Kızılay çadır gönderiyor. İhtiyaç kadar konteyner yola çıktı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'de Yukarıköye gelerek bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşen gider, yaraların ek kısa sürede sarılacağını söyledi.

Kızılay ekipleri, Yukarı köy ilkokulu bahçesinde, depremzede vatandaşlara yemek dağıttı. Köyün alt kısmında bulunan futbol sahasında ise çadırların kurulabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Deprem paniği kameraya yansıdı

Öte yandan, bölgede depremler devam ediyor. 100'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığı bölgede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar açık alanda depremi hissedince panik halinde kaçışmaya başladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

Gürkan Düzenli





