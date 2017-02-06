Ege denizi açıklarında Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 06.51'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem çevreden de hissedildi.

Meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem bir çok ilde paniğe sebep oldu. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan deprem 06.51 sıralarında 7,5 kilometre derinlikte yaşandı. Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesi açıklarında saat 06.51'de meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını, bazı köylerde boş olan bazı evlerin çatılarında hasar olabileceğini açıkladı.

Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ayvacık'a 50 kilometre mesafedeki Yukarıköy ve Çanköy'de bazı evlerde hasarlar olduğu öğrenildi.

DEPREM BAYIKÖY'DE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5,3 şiddetindeki deprem, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkılmasına ve onlarca koyunun telef olmasına yol açtı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.

Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Büyüklük

6/2/2017 08:01:16 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 08:00:24 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:57:05 1.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:25 2.4 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:02 2.1 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:49:36 2.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:42:05 1.7 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:41:35 2 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:39:57 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:32:18 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik