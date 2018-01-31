Çanakkale’de destan yazan 57'nci Alay'ın sancağı Afrin'deki Mehmetçiğe teslim edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'ın sancağını, Afrin’deki Mehmetçiğe teslim edilmek üzere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya verdi.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na Kilis halkı adına teşekkür ettiğini söyleyerek, “57’nci Alay'ın sancağını bizlere işletip gönderdiği için, 57’nci Alay biliyorsunuz, 1. Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale harbinde kurulmuş, Mustafa Kemal’in direktifiyle Conkbayırı'nda savaşmış bir alayımızdır. 3 bin kişiden oluşan alay olmasına rağmen 3’te ikisi şehit olmuştur. En çok madalya alan, en çok şehit veren alay olduğu içinde bizim askeri birlikler içerisinde 57’nci Alay kurulmuyor. Onların anasına, çünkü onlar zirveyi yakalamışlardır. 57’nci Alay dünyada en çok madalya alan alay olarak tarihe geçmiştir. Ben bunun bir nişanesi, bir örneği olan 57’nci Alay sancağını almaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şu anda Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu askerleriyle beraber Çanakkale’de 57'nci Alay'ın yaptığı gibi buralarda kahramanlık destanı yazıyorlar. Sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip, Suriyeli kardeşlerimiz güvenle kendi yurtlarına yuvalarına dönmelerini sağlayacaklardır. 57’nci Alay'ın sancağını 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na teslim edeceğim” dedi.

Başkan Kara daha sonra 57'nci Alay'ın sancağını askerlere teslim etti.

Mehmet Ali Dağ - Cahit Özçelik - Orhan Erkılıç

