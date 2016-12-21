Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.’nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada’dan 13.00 ve Kabatepe’den 15.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli arasında Bozcaada’dan 10.00 ile Geyikli’den saat 11.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi. Yetkililer, Bozcaada’dan saat 14.00’de yapılması planlanan seferin saat 13.00’de, Geyikli’den yapılması planlanan 15.00 seferinin ise saat 14.00’de yapılacağını duyurdu. Çanakkale Boğazı’ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Murat Yüksel

ÇANAKKALE