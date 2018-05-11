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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda muvazzaf 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

Çanakkalede FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 Mayıs 2018 18:40

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deniz kuvvetlerideki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğüklerine bağlı ekipler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli, içlerinde yüzbaşı, binbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu muvazzaf 17 rütbeli askerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.


Çanakkale merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Antalya ve Bolu olmak üzere 10 ilde FETÖ/PDY yönelik gerçekleştirilen operasyonda Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına mensup muvazzaf 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.  

 

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