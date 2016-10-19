Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltı

Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltı

Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.


19 Ekim 2016 12:16

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri, FETÖ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çanakkale Devlet Hastanesi ve İl Özel İdaresi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Necmettin Köksal, hastane çıkışında gazetecilere, "Günaydın arkadaşlar. Bu da gelecekmiş başımıza. Bir iftiraya uğradık, ama Allah bizi kurtarsın. Beni iyi tanıyorsunuz" dedi.

Şüpheliler, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Murat Yüksel

Etiketler: 15 kişi gözaltı, çanakkale, fetö operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!