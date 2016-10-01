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Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Çanakkale’de, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Çanakkalede FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

01 Ekim 2016 12:07

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah erken saatlerde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) çalışanları ve akademisyenlerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı evraklara el konuldu. Şüpheliler, Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: fetö


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