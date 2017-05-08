Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Çanakkale’de 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., N.U., M.T. ve İ.S. isimli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

