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Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki 'mahrem yapılanması'na yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonda, Çanakkale'de gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkalede FETÖ operasyonu

08 Mayıs 2017 16:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Çanakkale’de 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., N.U., M.T. ve İ.S. isimli şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü


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