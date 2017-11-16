Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 3 muvazzaf hava astsubayı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Utku Yaşar Cüce

