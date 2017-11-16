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Çanakkale'de FETÖ operasyonu

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf astsubaydan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkalede FETÖ operasyonu

16 Kasım 2017 22:34

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 3 muvazzaf hava astsubayı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: çanakkale, fetö

 

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