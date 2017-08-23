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Çanakkale’de FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ/ PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda bylock kullandığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkalede FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

23 Ağustos 2017 10:48

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüt içi haberleşmenin sağlandığı bylock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 2 kişi emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ve 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulama işlemleri devam eden 8 zanlıdan 5 tanesi, tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 3 kişinin ise sorgulama işlemleri devam ediyor.
Ayrıca firari olan 8 FETÖ/PDY şüphelisinin aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Utku Yaşar Cüce
 


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