Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca !

Çanakkale'de Troya Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün sabaha karşı meydana gelen olayda, diğer araç sürücüler, 155 Polis ihbar hattına 17 GG 100 plakalı otomobili kullanan 31 yaşındaki R.Ş’nin alkollü olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine trafik polisleri Troya Caddesi üzerinde aracı takibe aldı. Polislerin, dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.Ş. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Anadolu Hastanesi önünde alkollü sürücü R.Ş. aracıyla birlikte alındı. Polisler tarafından otomobilden indirilen R.Ş., yapılan alkol kontrolünde140 promil alkollü çıktı.

Bundan önceki dönemlerde 3 kez ehliyetsiz araç kullanmaktan idari yaptırım uygulanan R.Ş’ye 4’ncü kez ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2028 tarihine kadar ehliyetine el konuldu. R.Ş’ye polislerin dur ikazına uymamasından 1763 TL, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 1763 TL, 4’ncü kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 1098 TL ile 206 TL olmak üzere toplamda 4 bin 830 TL idari para cezası kesildi.

Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından R.Ş. serbest bırakıldı.

Utku Yaşar Cüce - Murat Yüksel